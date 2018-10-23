وزير الطاقة السعودي: مقتل خاشقجي "مقيت ولا يمكن تبريره" والمملكة "تمر بأزمة"

وقال فالح، في كلمته أمام جلسة لمؤتمر الاستثمار المستقبلي في الرياض: "نمر بأزمة بسبب الحادثة المؤسفة التي وقعت في تركيا.و لا يمكن لأحد في المملكة تبريرها"، وذلك وفقا لقناة "العربية".
وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
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