الحريري للفرقاء السياسيين: فكروا في مصلحة لبنان وليس في "الأحجام"

شدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري على ضرورة أن يفكر جميع الفرقاء السياسيين في مصلحة لبنان قبل أن يفكروا في الأحجام.

وقال الحريري خلال حفل عشاء أقامه، مساء أمس، على شرفه رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط جاك صراف في دارته بالرابية: "إذا عملنا جميعا معا سنخرج من هذه الأزمة"، مشيرا إلى أنه سيبقى إلى جانب رجال الأعمال اللبنانيين وإلى جانب كل لبناني يريد أن يطوّر نفسه، وفقا لجريدة الجمهورية اللبنانية.

© AFP 2018 / ANWAR AMRO بعد اختفاء خاشقجي والتهديد بفرض عقوبات على السعودية... الحريري يتحدث

وأضاف الحريري: "لا شك أن هناك صعوبات في السياسة، في عملية تشكيل الحكومة، وهذا أمر طبيعيّ خاصة بعد فترة الانتخابات. وبالتأكيد أن كل القوى السياسية تريد أن تتمثل بالحجم الذي نالته، لكن علينا جميعاً أن نحمي لبنان وبعدها نفكر بالأحجام. المهم هو لبنان والشاب والشابة في لبنان اللذان ينتظراننا لكي نشكل هذه الحكومة".

ولفت الحريري الى أن المجتمع الدولي متحمس لتنفيذ المشاريع التي أُقرت في مؤتمر "سيدر" لإعطاء لبنان قروض طويلة الأجل وبفترات سماح كبيرة "لكي نكمل هذا المشوار وهذه بالتحديد نوعية القروض التي نحتاجها".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال، يوم الخميس، إن الحكومة اللبنانية سيتم تشكيلها قريبا جدا، وذلك بعد يوم من تأكيدات مشابهة لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وقال عون للصحفيين أثناء تجوله في قصر الرئاسة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "تشكيل الحكومة بات قريبا جدا".

ولم تتشكل الحكومة رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية.

وكان الرئيس المكلف سعد الدين الحريري أعلن أن المعيار الوحيد الذي يعتمده في تشكيل الحكومة هو أنها حكومة وفاق وطني.