العاهل الأردني يتوجه إلى السعودية للقاء الملك سلمان

غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، عمان، متوجها إلي المملكة العربية السعودية في زيارة عمل، يجري خلالها مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "الملك عبد الله سيحضر — خلال زيارته — جانبا من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER انطلاق مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية

وأشارت الوكالة الرسمية، أن "الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك".

وانطلق، في وقت سباق، صباح اليوم، في الرياض فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية.

وقال مدير عام صندوق الاستثمار السعودي ياسر الرميان: "مبادرة مستقبل الاستثمار" سيخرج منها برامج فرعية وجدول عمل على مدار العام مع كبار المسؤولين والمستثمرين في العالم، وأضاف إن "حوالي عشرة بالمئة من أصول الصندوق السيادي للمملكة هي أصول دولية وأن الصندوق يستهدف زيادتها إلى 50 بالمئة بحلول 2030".