العاهل الأردني يتوجه إلى السعودية للقاء الملك سلمان

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "الملك عبد الله سيحضر — خلال زيارته — جانبا من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم".
وانطلق، في وقت سباق، صباح اليوم، في الرياض فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية.
وقال مدير عام صندوق الاستثمار السعودي ياسر الرميان: "مبادرة مستقبل الاستثمار" سيخرج منها برامج فرعية وجدول عمل على مدار العام مع كبار المسؤولين والمستثمرين في العالم، وأضاف إن "حوالي عشرة بالمئة من أصول الصندوق السيادي للمملكة هي أصول دولية وأن الصندوق يستهدف زيادتها إلى 50 بالمئة بحلول 2030".
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