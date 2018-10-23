بعد مزاعم نقل الأسلحة... ماذا كانت تحمل طائرة إيرانية وصلت إلى قطر منتصف الليل

أصدرت دولة قطر بيانا رسميا للرد على ما تداولته وسائل إعلام عدة، بشأن استقبالها طائرة إيرانية نقلت أسلحة إلى "حزب الله" في لبنان.

وقالت وزارة المواصلات والاتصالات، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها "تابعت بكثير من الاستغراب ما ورد من أخبار في بعض وسائل الإعلام والتي تزعم عبور بعض شحنات الأسلحة من خلال الدوحة قادمة من طهران في طائرة شحن جوي حطت في مطار حمد الدولي ثم غادرت باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت".

وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلت عن مصادر استخباراتية من الولايات المتحدة اعتقادها أن إيران زادت شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى "حزب الله" اللبناني من خلال قطر.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON لم يحدث منذ 13 عاما... بماذا هبطت طائرة إيرانية "فجرا" في قطر

وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقرير حصري، نقلا عن مسؤولين، أن طائرة شحن إيرانية تابعة لشركة طيران "فارس إير قشم" Iran's Fars Air Qeshm، الرحلة QFZ-9950، وصلت إلى لبنان قبل 3 أيام، وقد غادرت طهران عند الساعة 9:33 صباح الثلاثاء، إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تهبط في العاصمة السورية دمشق، لتتوجه بعدها إلى بيروت، حيث وصلت في حدود الساعة 2:00 ظهرا.

وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار "عارية تماما عن الصحة؛ وبعد مراجعة السجلات ومقارنتها بما ورد في الرواية التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، فقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الرواية غير صحيحة وغير متماسكة ولا تستند على أية حقائق".

"الرواية الإعلامية تزعم أن الطائرة التي تحمل رقم QFZ-9950 قد حطت على أرض الدوحة وهو أمر غير صحيح، والصحيح أن الطائرة رقم QFZ9976 هي التي حطت على أرض مطار حمد الدولي في تمام الساعة 22:20 بتوقيت الدوحة ليل الأربعاء الموافق 17 من أكتوبر 2018 وهي طائرة شحن جوي كانت تحمل شحنة من المواشي تابعة لشركة ودام الغذائية القطرية ومن ثم غادرت الدوحة باتجاه طهران في تمام الساعة 10:30 صباح يوم الخميس الموافق 18 من أكتوبر 2018".

وتابعت الوزارة في بيانها: "وإذ تستنكر وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر ما روج له من ادعاءات باطلة بأنها ممر جوي لنقل الأسلحة، فإنها تؤكد مجددًا أن جميع مؤسساتها المعنية تلتزم بأعلى معايير الأمن الدولية، وجميع القوانين المحلية والدولية ذات الصِّلة لضمان الأمن والسلامة الدوليين في جميع منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية".