بغداد تتحدث عن قرب موعد فتح معبر البوكمال مع سوريا

أكدت الخارجية العراقية أن وفدا فنيا سوريا يصل خلال الأيام المقبلة إلى العراق، مشيرا إلى أن الوفد ينوي إجراء مباحثات تسهيل وتحضير لعملية فتح معبر البوكمال الحدودي بين البلدين.

© Sputnik . Firas al-Ahmad رئيس الحكومة السورية: فتح المعابر مع الجوار مرهون بتحقيق مصلحتنا بشكل خاص

بغداد — سبوتنيك . أكد أحمد المحجوب، الناطق باسم الخارجية العراقية، أن وفدا فنيا سوريا يصل خلال الأيام المقبلة إلى العراق ويترأسه مساعد وزير الخارجية السوري، موضحا أن الوفد ينوي إجراء مباحثات في العراق من شأنها تسهيل والتحضير لعملية فتح معبر البوكمال الحدودي بين البلدين.

وقال المحجوب في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": زرنا سوريا الأسبوع الماضي والتقينا بالرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وأعربنا عن تفاؤلنا بفتح معبر البوكمال بين البلدين.

وخلال أيام سيصل وفد سوري فني يكون على رأسه مساعد وزير الخارجية السوري لإجراء مباحثات فنية في العراق من أجل التهيئة والتسهيل لفتح معبر البوكمال بعد أن تم فتح معبر نصيب جابر من جهة المملكة الأردنية الهاشمية".

ولفت المتحدث أن فترة ما بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ستشهد توقيع اتفاقيات هامة بين دمشق وبغداد، موضحا "هناك حوارات جادة وإيجابية وتهيئة للعديد من الملفات وهذه الملفات ستكملها الوزارة الجديدة وبالتأكيد هناك اتفاقيات مهمة سيتم توقيعها بعد أن تبدأ الحكومة الجديدة بمهامها.. أغلب هذه الاتفاقيات تختص بالجانب الاقتصادي".