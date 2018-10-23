بغداد تتحدث عن قرب موعد فتح معبر البوكمال مع سوريا

وقال المحجوب في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": زرنا سوريا الأسبوع الماضي والتقينا بالرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وأعربنا عن تفاؤلنا بفتح معبر البوكمال بين البلدين.
وخلال أيام سيصل وفد سوري فني يكون على رأسه مساعد وزير الخارجية السوري لإجراء مباحثات فنية في العراق من أجل التهيئة والتسهيل لفتح معبر البوكمال بعد أن تم فتح معبر نصيب جابر من جهة المملكة الأردنية الهاشمية".
ولفت المتحدث أن فترة ما بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ستشهد توقيع اتفاقيات هامة بين دمشق وبغداد، موضحا "هناك حوارات جادة وإيجابية وتهيئة للعديد من الملفات وهذه الملفات ستكملها الوزارة الجديدة وبالتأكيد هناك اتفاقيات مهمة سيتم توقيعها بعد أن تبدأ الحكومة الجديدة بمهامها.. أغلب هذه الاتفاقيات تختص بالجانب الاقتصادي".
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