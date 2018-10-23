قيادة "مكافحة الإرهاب" في سيناء تدعم خطة التنمية بـ"مدارس" لخدمة التجمعات البدوية

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن مواصلتها لعملية دعم مقومات التنمية الحضارية في شبه جزيرة سيناء، التي ما زالت عمليات تحريرها من الإرهاب مستمرة وتحقق نجاحات كبيرة.

وقال بيان للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتوفير الإمكانات لدعم مقومات التنمية الحضارية بسيناء، افتتحت القوات المسلحة مدرستين للتعليم الأساسي لخدمة أبناء القبائل بالتجمعات البدوية والمناطق النائية، بنطاق مدينتي أبو زنيمة وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تزامنا مع احتفالات مصر بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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وأضاف البيان، الذي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أن قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب قام — يرافقه محافظ جنوب سيناء — بافتتاح مدرسة الشهيد نقيب خالد إبراهيم سليمان، بمنطقة الكيلو 9 بأبو زنيمة، ومدرسة الشهيد نقيب محمد هاني محمد بقرية فيران بنطاق مدينة أبو رديس بجنوب سيناء.

وأوضح أن المدرستين أقامتهما قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف العبء عن كاهل أبناء تلك المناطق، وتقديم فرص تعليم متساوية، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية المأمولة بشبه جزيرة سيناء.

وتضم كل مدرسة عددا من الفصول الدراسية وقاعة للحاسب الآلي، ومكتبة للعلوم والمكاتب الإدارية، واستراحة للمعلمين المغتربين مزودة بكافة متطلبات المعيشة، فضلا عن غرف للأنشطة المدرسية والملاعب الرياضية، بما يسهم في اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والطاقات الإبداعية للطلاب.

وخلال لقاء قائد قوات شرق القناة مع عدد من شيوخ القبائل والعواقل بمحافظة جنوب سيناء، نقل تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لأبناء جنوب سيناء، الذين يقفون خلف القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي، ودعم جهود التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، على جهود كافة أجهزة الدولة لتنفيذ مخططات وبرامج التنمية الشاملة، مشيدا بالتنسيق المستمر مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية داخل التجمعات السكنية والمناطق النائية بالمحافظة.

من جانبهم، قدم شيوخ وعواقل سيناء الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما يتم تقديمه من خدمات، والتواصل المستمر معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وشددوا على أهمية المدرستين الجديدتين في التخفيف عن أبنائهم، بدلا من اضطرارهم إلى الانتقال لمسافات بعيدة للوصول إلى أقرب مدرسة.