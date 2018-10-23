أول تعليق رسمي من قطر على قضية "مقتل خاشقجي"

علقت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، ليكون أول تعليق قطري رسمي.

وأعربت الخاطر، في تصريح أدلت به أمس الاثنين، أثناء مشاركتها في فعالية نظمت بمعهد "تشاتام هاوس" في العاصمة البريطانية لندن، عن أمل الدوحة في أن تكون هذه القضية "جرس إنذار للجميع"، معربة عن ثقة الدوحة بالتحقيق الذي تجريه تركيا في القضية، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN أردوغان يكشف تفاصيل مقتل جمال خاشقجي (فيديو)

ورحبت الدبلوماسية القطرية بالبيان المشترك الذي صدر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأحد الماضي ، ويطالب السعودية بتوضيح ظروف مقتل الصحفي، قائلة إن هذه الوثيقة في الوقت الراهن "تلخص ما يطالب به الجميع".

وردا على سؤال عما إذا كان لدى قضية خاشقجي تأثير على العلاقات بين الدوحة والرياض، قالت الخاطر إنها لا تعتقد أن شيئا قد تغير، وقدمت تعازيها إلى عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأصدقائه.

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.