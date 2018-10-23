مؤتمر "مستقبل الاستثمار" في الرياض... أرامكو السعودية توقع اتفاقيات بـ 34 مليار دولار

أعلنت شركة الزيت العربية - الأمريكية (أرامكو السعودية)، اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت اتفاقيات تجارية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 34 مليار دولار أمريكي؛ وذلك خلال مؤتمر الرياض لمستقبل الاستثمار، الذي انطلقت أعماله في العاصمة السعودية الرياض.

القاهرة —سبوتنيك. وقالت الشركة النفطية السعودية العملاقة، عبر صفحتها الإلكترونية: "أرامكو السعودية توقع 15 مذكرة تفاهم وتعاون تجاري بنحو 34 مليار دولار، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار".

© AP Photo / Nariman El-Mofty صفقات سعودية بخمسين مليار دولار

وفي كلمة له بالمؤتمر، قال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: "التقنية هي وراء ريادتنا اليوم، وانخفاض تكلفة إنتاجنا، مقارنة بغيرنا في قطاع النفط، ليس بسبب جودة المكامن فحسب، إنما بسبب استخدامنا للتقنيات المبتكرة".

وتستمر أعمال المؤتمر إلى الخميس المقبل، ويشارك فيه مسؤولون ورجال أعمال ومصرفيون ورؤساء تنفيذيون للشركات، من عدة دول في العالم.

وتشارك روسيا الاتحادية بوفد كبير، برئاسة رئيس صندوق الاستثمار المباشر كيريل ديميترييف.