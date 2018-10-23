رسالة من محمد بن سلمان إلى رئيس وزارء اليمن

بعث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك سعيد.

وأرسل محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس الوزراء اليمني، بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في اليمن، حسب صحيفة المدينة السعودية.

وتمنى محمد بن سلمان الأمن والاستقرار لليمن.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول، قرارا بإقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وإحالته للتحقيق، وتعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيسا للحكومة.

وأرجع هادي قرار إعفاء بن دغر إلى تعثر الأداء الحكومي وعدم قدرته على وقف التدهور الاقتصادي والعملة المحلية والفشل في مواجهة كارثة إعصار "لبان" في محافظة المهرة.