رسالة من محمد بن سلمان إلى رئيس وزارء اليمن

وأرسل محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس الوزراء اليمني، بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في اليمن، حسب صحيفة المدينة السعودية.
وتمنى محمد بن سلمان الأمن والاستقرار لليمن.
ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء اليمني الجديدhttps://t.co/tk5tPOPlTS#السعودية #اليمن pic.twitter.com/Wb4tPnlGMn— صحيفة المدينة (@Almadinanews) October 23, 2018
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول، قرارا بإقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وإحالته للتحقيق، وتعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيسا للحكومة.
وأرجع هادي قرار إعفاء بن دغر إلى تعثر الأداء الحكومي وعدم قدرته على وقف التدهور الاقتصادي والعملة المحلية والفشل في مواجهة كارثة إعصار "لبان" في محافظة المهرة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)