23 دولة تشارك في بطولة العالم الثانية للباراموتور (السلالوم) ببحيرة قارون في الفيوم

تجري حاليا الاستعدادات لبطولة العالم الثانية للباراموتور (السلالوم)، في الفيوم، والتي ستقام في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحضور 50 طيار من 23 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي على رأس المشاركين 6 دول عربية، وهي مصر والعراق والسعودية والإمارات وعمان وليبيا، و17 دولة أجنبية وهي: إسبانيا، فرنسا، البرتغال، هولندا، بريطانيا، التشيك، فنلندا، أمريكا، كندا، اليابان، بولندا، روسيا، ماليزيا، وإيطاليا، وتنظمه شركة Sky Sports تحت إشراف ودعم نادي الطيران المصري والاتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI، وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الطيران المدني.

© AFP 2018 / قطاع السياحة المصري يترقب عودة الطيران العارض بين مصر وروسيا

وقد تم اختيار بحيرة قارون ليقام فوقها أكبر بطولة في العالم لطيران الباراموتور (السلالوم) والاستمتاع بالطيران فوق بحيرة قارون، حيث أكد أسامة فؤاد أحد المنظمين أنه بعد نجاح الدورة الأولى من البطولة العام الماضي والتي أقيمت في نفس المكان، وجد الاتحاد الدولي للرياضات الجوية إنها المكان المثالي لإقامة هذه البطولة سنويا.

وتابع، تعد البطولة من أقوى البطولات في مجال الرياضات الجوية بالشرق الأوسط والعالم لما تتمتع به من آثارة وتشويق، كما أن اختيار مدينة الفيوم، لاستضافة هذه المسابقة الدولية يؤكد على البصمة التاريخية لمصر في تاريخ الطيران المدني.

وأضاف أن استضافة مصر لهذه البطولة يشجع على الترويج السياحي ووضع مصر على خريطة العالم للبطولات الجوية، مؤكدا على أن وزارة الطيران المدني تهتم بنشر الوعي والثقافة الجوية لبناء وإعداد أجيال قادرة على المنافسة فى مثل هذه المسابقات.

وتمر البطولة بعدة مراحل وهي عبارة عن مجموعة من الحواجز يقوم اللاعب بتخطيها في أقل وقت ممكن، وهي تعتمد على المرونة والسرعة والالتفاف الحاد المنخفض بالإضافة إلى مسابقات الكلاسيك، وهي مجموعة من المسابقات التي تعتمد علي الدقة للوصول إلي الهدف والإعداد والتفكير لقطع مسافات في أقل وقت ممكن.

وتتكون لجنة الحكام من أفضل الطيارين والخبرات وسيكون رئيس اللجنة هو المنظم لبطولة العالم الأولى للباراموتور (السلالوم) بأحدث أجهزة احتساب التوقيت، وسيشرف على البطولة لجنة الـCIMA التابعة للاتحاد الدول للرياضات الجوية الـ FAI من ضمنهم رئيس لجنة الإشراف علي طيران الباراموتور.

وتعتبر البطولة حدث عالمي للترويج السياحي ومساهمة الرياضة السياحية لإنعاش السياحة ووضع مصر علي خريطة العالم للبطولات والمهرجانات والسياحة الرياضية الجوية.