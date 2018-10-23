الكويت توجه دعوة إلى المجتمع الدولي بعد ثبوت مقتل خاشقجي في القنصلية

ودعا المجلس —عقب اجتماعه الأسبوعي بقصر السيف- المجتمع الدولي إلى إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه، وعدم التدخل أو الخوض في هذه القضية الحساسة، لحين استكمال التحقيقات وإجلاء الحقائق، منوها بالدور المشهود الذي قامت وتقوم به السعودية في دعم السلام والاستقرار في كل مكان، ومؤكدا فى الوقت نفسه تقديره للمكانة العالية التي تحظى بها على كافة الأصعدة إقليميا، وعربيا، وإسلاميا ودوليا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

© AFP 2018 / OZAN KOSE أردوغان يوجه أسئلة بخصوص قضية خاشقجي

وقال الوزراء الكويتي إنه تابع باهتمام قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، معربا عن ترحيبه بإعلان السعودية عن النتائج الأولية للتحقيقات في هذه القضية بكل شفافية ونزاهة، وبالقرارات التي تم اتخاذها من قبل خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية، والتي تعكس حرص المملكة والتزامها الجاد بالتوصل إلى الحقيقة، واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة من يقف وراء هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة

ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، بضحايا سقوط أحد الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في المنطقة الشمالية الغربية أثناء طلعة تدريبية مؤخرا، والذي أسفر عن استشهاد طاقمها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، وأن يحفظ السعودية من كل مكروه.