السعودية مستعدة لاستثمار 5 مليارات دولار في مشروع "أركتيك للغاز"

موسكو — سبوتنيك. وقال دميتريف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "أعلن وزير الطاقة السعودي عن إمكانية الاستثمار في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" بنحو 5 مليارات دولار".
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك آنذاك، إن الشركتين تجريان مفاوضات تجارية بشأن المشاركة في رأس مال مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2".
وفي سبتمبر/ أيلول، قال رئيس الشركة الروسية وأحد مالكيها، ليونيد ميخلسون، إن الطرفين يواصلان المفاوضات بشأن مشاركة الشركة السعودية في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2". ولهذا الغرض، تم إنشاء مجموعة عمل لدراسة الجوانب المختلفة للمشروع بالتفصيل.
ويعتبر مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" المشروع الثاني لشركة "نوفاتيك" المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد "يامال للغاز الطبيعي المسال". وسيتم تنفيذ المشروع على أساس حقل "أوتريني"، بحيث يتكون من ثلاثة خطوط تكنولوجية. ومن المقرر إطلاق الخط الأول بين عامي 2022-2023، يليه إطلاق الخطين الآخرين في 2024 و 2025.
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