الكويت تراقب التعامل مع المواطنين بكاميرات في ملابس الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، بدء تنفيذ الاقتراح البرلماني الخاص بتجربة تركيب كاميرات محمولة وتثبيتها بالزي الخاص برجال دوريات الشرطة؛ لتوثيق تعاملهم مع الجمهور بالصوت والصورة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المنتج جرى اختباره ميدانيا وتقييمه فنيا، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة فنية لإعداد الدراسات وكراسة الشروط والمواصفات الفنية للموضوع، بحسب صحيفة السياسة الكويتية.

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وأكدت الداخلية الكويتية، أن الخطوة الجديدة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية لمستوى الخدمات الأمنية المقدمة، سواء إلى المواطنين أو المقيمين.

كان النائب بمجلس الأمة الكويتي أحمد الفضل، قد تقدم باقتراح إلى المجلس، يقضى بتثبيت كاميرات على ملابس رجال دوريات الشرطة؛ لتسجيل ما يدور من أحاديث بينهم وبين الجمهور صوتا وصورة؛ لحفظ وحماية حقوق وكرامة الطرفين.

وفي سياق آخر، أهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة بالبلاد خلال هذه الأيام.

وناشدت الإدارة الجميع باتخاذ تدابير الأمن والسلامة في مثل تلك الأحوال مؤكدة بأن الأجهزة الأمنية الميدانية المعنية تعمل على مدار الساعة لتقديم كافة المساعدات الأمنية والمرورية والإنسانية.