العاهل الأردني يغادر إلى السعودية وسيلتقي الملك سلمان

غادر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، إلى السعودية في زيارة عمل يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي بدأت أعماله اليوم بالعاصمة الرياض.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، إن "جلالة الملك عبد الله الثاني يغادر في زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية يجري خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحضر جانبا من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018".

© Sputnik . Sergej Guneev الأردن: السعودية والكويت والإمارات تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي

وتأمل الرياض في أن يحظى منتدى " مستقبل الاستثمار " بحضور رسمي عالمي ومن جانب رجال أعمال ومتخصصين في قطاع المال ورؤساء الشركات الدولية الكبرى؛ وذلك وسط الإعلانات الكثيرة عن انسحابات لمشاركين، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية.

ويتضمن المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى الخميس، على أكثر من 40 جلسة نقاش وورش عمل، إلى جانب منتديات تركز على مسائل، الاستثمار في التحول، والتقنية مصدر الفرص، وتطوير القدرات البشرية.

وتسعى المملكة العربية السعودية، في إطار خطتها الاقتصادية والتنموية للأجيال القادمة "رؤية 2030"، إلى استغلال مشاركة المسؤولين وكبار المصرفيين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى في العالم، إلى جذب رؤوس أموال أجنبية إلى المشاريع الواعدة على أراضي المملكة، وذلك في إطار خطتها، التي تعتمد على إيجاد مصادر أخرى للدخل، غير تصدير النفط الخام والبتروكيماويات إلى الخارج.