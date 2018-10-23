محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء باكستان والعاهل الأردني

بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان رئيس وزراء باكستان عمران على مؤتمر السعودية الاقتصادي.
سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء #باكستان ، ويستعرضان عددًا من الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي ضمن #مبادرة_مستقبل_الاستثمار.#واس pic.twitter.com/2xrocfAugd— واس (@spagov) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨
سمو #ولي_العهد يلتقي ملك #الأردن، ويستعرض معه مجالات التنسيق الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية.#واس pic.twitter.com/d9IUbOdeyC— واس (@spagov) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨
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