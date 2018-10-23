محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء باكستان والعاهل الأردني

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء باكستان، عمران خان.

بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان رئيس وزراء باكستان عمران على مؤتمر السعودية الاقتصادي.

كما استقبل ولي العهد، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، واستعرض معه مجالات التنسيق الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية.



سمو #ولي_العهد يلتقي ملك #الأردن، ويستعرض معه مجالات التنسيق الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية.#واس pic.twitter.com/d9IUbOdeyC — واس (@spagov) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

وانطلق اليوم، الثلاثاء، في الرياض، فعاليات منتدى "مستقبل الاستثمار.. دافوس الصحراء"، والتي تستمر لمدة 3 أيام، بحضور عدد من الزعماء ورؤساء الدول، والوزراء، وسياسيين، ومديرين تنفيذيين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، ورؤساء شركات عالمية، وشخصيات اقتصادية ورجال أعمال من مختلف الدول.