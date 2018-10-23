دي ميستورا في دمشق لإجراء محادثات مع وزير الخارجية المعلم

كشف مصدر في الخارجية السورية أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يجري محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم غد الأربعاء في العاصمة دمشق.

دمشق — سبوتنيك . أعلن مصدر في الخارجية السورية، أن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، يجري محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم غد الأربعاء.

وقال المصدر لسبوتنيك: "دي ميستورا يلتقي السيد الوزير يوم غدا ظهرا أو قبل ذلك بقليل".

وكان المبعوث الأممي دي ميستورا، قد أعلن يوم الأربعاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر، نيته الاستقالة عن منصبه، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وينهي دي ميستورا بتلك الطريقة أربعة أعوام من محاولاته لحل الصراع في سوريا.

وخلال جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي، دعا المبعوث الأممي الدول الضامنة لمفاوضات أستانا حول الأزمة السورية للاجتماع خلال الشهر الجاري.

وقال دي ميستورا، خلال الجلسة "سأترك منصبي في نوفمبر المقبل"، مضيفا: "أدعو ضامني أستانا للتشاور معي قبل نهاية الشهر في جنيف".