أول تصريح لمحمد بن سلمان عن مؤتمر السعودية الاستثماري

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، قال محمد بن سلمان، "إن المؤتمر "عظيم، مزيد من الناس ومزيد من المال".
الأمير محمد بن سلمان يقول إن المؤتمر "عظيم، مزيد من الناس ومزيد من المال" #رويترز#عكاظ #الرياض #السعودية #FII2018https://t.co/VD55AtKbWM— عكاظ عاجل (@okaz_brk) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء باكستان، عمران خان.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان رئيس وزراء باكستان عمران على مؤتمر السعودية الاقتصادي.
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