قتلى وجرحى من الجيش اليمني في اشتباك مع "أنصار الله"

صدت جماعة "أنصار الله" هجوما شنه الجيش اليمني، المدعوم بتحالف عسكري عربي، في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، وأوقع قتلى ومصابين في صفوف المهاجمين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء إن جماعة "أنصار الله" صدت، اليوم الثلاثاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر، هجوما شنه الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، وأوقع قتلى ومصابين في صفوف المهاجمين.

وأبلغ المصدر العسكري، وكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني نفذ زحفا باتجاه التبة السوداء في جبهة يام بمديرية نهم، دارت على إثره مواجهات استمرت ساعات مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER "أنصار الله" تقصف تجمعات لجنود الجيش السعودي

وأضاف أن مسلحي الجماعة تمكنوا من إحباط هجوم الجيش وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

في السياق، شن مسلحو "أنصار الله" هجوما على مواقع للجيش في قرية المدفون بمديرية نهم المتاخمة للعاصمة من الجهة الشرقية. وذكر المصدر، أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلو مترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي "أنصار الله".

وتمثل المعارك في نهم جانبا مما يعانيه اليمن، إذ يقوم التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة في الرئيس هادي، لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب ما أعلنه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.