"أنصار الله": قنصنا 8 عسكريين يمنيين وجندي سعودي واحد

القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر عسكري قوله إن مسلحي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم قنصوا ثلاثة جنود يمنيين شرق جبل الدود في جيزان، وجنديا سعوديا في موقع المشعل العسكري بذات القطاع.

وأضاف أن قناصي "أنصار الله" والعسكريين الموالين للجماعة نفذوا عمليات قنص استهدفت خمسة جنود يمنيين غرب مجازة في قطاع عسير.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH قتلى وجرحى من الجيش اليمني في اشتباك مع "أنصار الله"

وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.

ويعاني اليمن، بفعل العمليات العسكرية، أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها التحالف، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.