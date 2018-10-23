الإمارات تلحق بقطر والسعودية في هذا الإجراء

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم" 50 " لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

© AFP 2018 / السعودية وقطر يتوافقان على إجراء جديد

وأضاف القرار 9 أفراد للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص و الهيئات الداعمة للإرهاب

وشملت القائمة: 1-محمد إبراهيم أوهادي.

2-إسماعيل رضوي.

3-عبدالله صمد فاروقي.

4-محمد داوود مزمل.

5-عبد الرحيم منان.

6-محمد نعيم براشي.

7-عبد العزيز "عزيز شاه زماني".

8- صدر إبراهيم.

9- حفيظ عبد المجيد.

ووجه القرار للمصرف المركزي لدولة الإمارات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات هذه الأفراد المدرجة على قوائم العقوبات.

وكجزء من العمل المشترك قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" اليوم بإدراج الأسماء التسعة ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن تلك الدول.

ويأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ" مركز استهداف تمويل الإرهاب"، والذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي (قطر، السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت) والولايات المتحدة الأمريكية وتترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وفق ما أوردته وام.