خطيبة خاشقجي تلجأ للبرلمان الأوروبي لمعاقبة من أصدر أوامر قتله

قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، إن خطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قدّمت طلبًا للبرلمان، دعت فيه لعدم معاقبة القتلة فحسب، بل محاسبة الذين أصدروا الأوامر لهم أيضًا.

وبحسب وكالة "الأناضول". ذكرت فيدريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أن أوروبا تتنظر نتائج التحقيقات في مقتل خاشقجي، للتصرف بعد ذلك مع السعودية.

#عاجل | رئيس البرلمان الأوروبي: خطيبة الصحفي السعودي #خاشقجي قدّمت طلبًا للبرلمان دعت فيه لعدم معاقبة القتلة فقط بل محاسبة الذين أصدروا الأوامر لهم أيضًا#جمال_خاشقجي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، اقترح على العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن تجرى محاكمة الأشخاص الـ 18 المسؤولين عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، في اسطنبول.

وتحدث أردوغان في وقت سابق، اليوم، الثلاثاء، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية عن تفاصيل التحقيق في القضية، وقال "إن هذا الحادث وقع في اسطنبول، مما يحملنا المسؤولية للكشف عن الحقيقة". وأكد على أن خاشقجي قتل بطريقة وحشية داخل القنصلية السعودية، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال إن العملية كان مخططا لها من قبل، وإن خريطة طريق القتل بدأت يوم 28 سبتمبر/ أيلول، مضيفا أن الفريق الأمني المكون من 15 شخصا قام بفك القرص الصلب الخاص بكاميرات المراقبة في القنصلية، حتى لا تكشف المهمة.