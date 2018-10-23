الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة العشرات من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن، بسلسلة غارات شنها طيران التحالف العسكري العربي ضد مواقع الجماعة شرق مطار الحديدة، غربي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر" مساء اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري: "طيران التحالف شن غارات على عناصر مليشيا الحوثي شرق مطار الحديدة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منها".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY اليمن... قيادي جنوبي يوجه رسالة إلى الرئيس هادي والمجلس الانتقالي

وفي هذه الأثناء، ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "طيران التحالف استهدف بخمس غارات مواقع لمسلحي أنصار الله شرق مطار الحديدة الدولي جنوب المدينة، ألحقت خسائر في صفوف الجماعة".

ودفعت قوات التحالف والقوات المشتركة بتعزيزات إلى جبهات الحديدة، استعدادا لحسم معركة تحرير كافة مديريات محافظة الحديدة الخاضعة لـ"الحوثيين"، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.