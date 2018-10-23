محمد بن سلمان يلتقي مسؤول روسي... و10 مشاريع مشتركة بين موسكو والرياض

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس صندوق الاستثمار المباشر في روسيا الاتحادية كيريل ديميترييف، مجالات التنسيق بين البلدين في الشأن الاستثماري.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحث الجانبان عدد من الموضوعات الاقتصادية، وذلك على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، الذي يشارك فيه وفد روسي كبير برئاسة ديميتريف".

© AP Photo / محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء باكستان والعاهل الأردني

وأعلن رئيس صندوق الاستثمار الروسي ، في وقت سابق اليوم، أن المملكة العربية السعودية مستعدة لاستثمار 5 مليارات دولار في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال — 2".

وقال دميتريف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "أعلن وزير الطاقة السعودي عن إمكانية الاستثمار في مشروع أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2، بنحو 5 مليارات دولار".

وفي حوار مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية، قال ديميترييف، إن الرياض وموسكو تدرسان حاليا أكثر من عشرة مشاريع مشتركة جديدة تتركز في خدمات حقول النفط والمصافي والنقل الجوي والبحري، وكذلك الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار".

وقال ديمترييف، الذي يدير الصندوق السيادي الروسي البالغ حجمه 10 مليارات دولار، إن مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض أن السعودية شريك مهم، وأن الشراكات بين صناديق الثروة السيادية هي "فرصة عظيمة".

ولفت المسؤول الاقتصادي الروسي إلى أن قيمة التجارة البينية بين مع السعودية نمت بنسبة 50 بالمئة، في النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح أنه هناك نموا في العلاقات التجارية بين البلدين، خلال عام 2017؛ حيث تقدر قيمة التجارة البينية بنحو مليار دولار.

يشار إلى أن "نوفاتيك" الروسية و"أرامكو" السعودية، وقعتا، في فبراير/ شباط الماضي، وقعت مذكرة تعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، حينها، إن الشركتين تجريان مفاوضات تجارية بشأن المشاركة في رأس مال مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2".