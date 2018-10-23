البحرين تشكف أسباب إدراجها الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، بـ"تصنيف 9 أفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمي تسهيلات إيرانيين وهم محمد إبراهيم أوحدي، وإسماعيل رضوي ، وعبد الله صمد فاروقي ، ومحمد داود مزامل، وعبد الرحيم منان، ومحمد نعيم باريش، وعبد العزيز شاه زماني، وصدر إبراهيم، وحافظ عبد المجيد".
وتابعت "تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المشتركة لمملكة البحرين وشركائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب لتحديد وتعقب ومشاركة المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات الإرهابية".
وبحسب بيان الخارجية البحرينية، فإنه "نتيجة لهذا الإجـراء المتخذة وبموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء في المركز، فإنه يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة للأسماء ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء بالمركز".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)