البحرين تشكف أسباب إدراجها الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب

أعلنت مملكة البحرين إدراج تسعة أشخاص من ضمنهم مقدمي تسهيلات إيرانيين قالت إنهم مرتبطين بحركة طالبان، بالإضافة إلى أربعة أسماء بينهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني على قائمة داعمي الإرهاب.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، بـ"تصنيف 9 أفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمي تسهيلات إيرانيين وهم محمد إبراهيم أوحدي، وإسماعيل رضوي ، وعبد الله صمد فاروقي ، ومحمد داود مزامل، وعبد الرحيم منان، ومحمد نعيم باريش، وعبد العزيز شاه زماني، وصدر إبراهيم، وحافظ عبد المجيد".

© REUTERS / SOCIAL MEDIA البحرين تدعو مواطنيها لعدم السفر نهائيا إلى إيران

وأضاف "كما تعلن مملكة البحرين عن تصنيف أربعة أسماء (سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها) تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية وهم: قاسم سليماني، وحامد عبد اللاهي، وعبد الرضا شهلاي، و الحرس الثوري الإيراني ".

وتابعت "تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المشتركة لمملكة البحرين وشركائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب لتحديد وتعقب ومشاركة المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات الإرهابية".

وبحسب بيان الخارجية البحرينية، فإنه "نتيجة لهذا الإجـراء المتخذة وبموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء في المركز، فإنه يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة للأسماء ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء بالمركز".