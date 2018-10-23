نحو 300 امرأة وطفل يغادرون إدلب عبر "أبو الضهور" الإنساني

أعادت السلطات السورية أمس بالتعاون مع مركز المصالحة الروسي في سوريا فتح معبر أبو الظهور الإنساني في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال مراسل "سبوتنيك" بريف إدلب: إن السلطات السورية وبالتنسيق مع الجانب الروسي أعادت فتح معبر أبو الظهور الإنساني بريف إدلب الجنوبي الشرقي أمام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية.

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH ساعات ما قبل معركة إدلب... افتتاح معبر أبو الضهور يوم الخميس لخروج المدنيين

وأوضح المراسل أن الجانب الروسي وبالتعاون مع الدولة السوريةk قام بتأمين كافة التجهيزات اللوجستية والفنية، وباستنفار كادر طبي روسي متخصص لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمدنين الخارجين من المعبر.

ونقل المراسل عن مصدر عسكري سوري قوله: إن معبر أبو الضهور سيستمر باستقبال المدنيين الراغبين بالانتقال إلى مناطق سيطرة الدولة حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن المسلحين منعوا الأهالي يوم أمس من الوصول إلى المعبر، في حين استقبل الجانبان الروسي والسوري منذ صباح اليوم 60 أسرة من مدنيي إدلب يشكلون نحو 300 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الواصلين هم من النساء والأطفال.

وكان مصدر عسكري روسي في سوريا رجح الأسبوع الماضي أن تشهد الأيام القليلة القادمة إعادة فتح المعابر الإنسانية في ريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يجري حاليا مشاورات مع الجانب السوري لدراسة إمكانية إعادة فتح معبري قلعة المضيق ومورك في ريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي.