غدا... محمد بن سلمان يكشف عن صفقة "غير مسبوقة"

قالت صحيفة "سبق" السعودية إنه من المتوقع أن يكشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن صفقة مهمة، مشيرة إلى أنه ألمح إليها في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، نشرتها يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضافت الصحيفة، اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر: "يشارك ولي العهد السعودي، الذي يتولى رئاسة مجلس صندوق الاستثمارات العامة، غدا الأربعاء، في الجلسة الخاصة بقادة الرؤية في العالم العربي، ضمن فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، المقام في الرياض".

© REUTERS / Amir Levy محمد بن سلمان يلتقي مسؤول روسي... و10 مشاريع مشتركة بين موسكو والرياض

وتابعت: "سيلقي ولي العهد كلمته خلال الجلسة الصباحية، وسيتحدث فيها عن صفقة مهمة للمملكة"، مضيفة: "سيكون من بين الحضور ولي عهد البحرين الشيخ سلمان آل خليفة، وستطرق لبناء القوة الاقتصادية القادرة على منافسة الاقتصاد العالمي ".

وتحدثت الصحيفة عن الصفقة، التي ربما تكون "غير مسبوقة" في تاريخ المملكة من حيث قيمتها، مشيرة إلى تصريحات ابن سلمان السابقة، التي قال فيها إن الصفقة ستحمل رقما كبيرا، وستكون بعيدا عن مجال النفط.

وذكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لـ"بلومبرغ" في ذات المقابلة، أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الرئيسي للمملكة، سيتجاوز المستوى المستهدف لأصوله البالغ 600 مليار دولار بحلول 2020، في إطار المساعي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.

والصندوق من بين المستثمرين في مشروع مدينة "نيوم" الاقتصادية الضخم البالغة قيمته 500 مليار دولار والذي يمتد داخل الأردن ومصر.

وذكرت وكالة "رويترز"، يوم 7 أكتوبر الجاري، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اشترى قطعة أرض كبيرة في شمال الرياض مقابل 2.17 مليار ريال (578.64 مليون دولار) فيما وصفه مدير مزاد ووسائل إعلام محلية بأنه "أكبر صفقة عقارية في تاريخ المملكة".