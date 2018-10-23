الجيش اليمني يتلف 1214 لغما أرضيا في صعدة

أتلف الجيش اليمني المدعوم من التحالف، اليوم الثلاثاء، كميات من الألغام والعبوات الناسفة بعد انتزاعها في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر": "الفرق الهندسية أتلفت نحو 1214 لغما أرضيا، مختلفة الأشكال والأحجام، كانت ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعتها في عدد من مناطق جبهتي البقع وكتاف شرق صعدة، قبل دحرها منها".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY اليمن... قيادي جنوبي يوجه رسالة إلى الرئيس هادي والمجلس الانتقالي

وأضاف: "الميلشيا تتعمد زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في الطرقات والمزارع وأوساط القرى ما يشكل خطورة على حياة المدنيين".

وأشار إلى أن "الفرق الهندسية في الجيش تبذل جهودا مستمرة لتطهير مختلف المناطق المحررة من تلك الألغام، وتأمينها أمام عودة المدنيين إلى منازلهم".

ولفت إلى أن "الجيش انتزع خلال الفترة الماضية أكثر من 10 آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها ميلشيا الحوثي في عدد من جبهات صعدة".

وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.