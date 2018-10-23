ترامب عن تفسير السعودية "مقتل خاشقجي": أسوأ أسطورة في تاريخ الأساطير

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بأنها " أسواء أسطورة في التاريخ ".

واشنطن، سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين، اليوم الأربعاء: إن مخطط العملية منذ البداية، كان سيئا، ونفذوها بشكل سيء، وأسطورة [ مقتله] الأسوأ في تاريخ الأساطير".

© REUTERS / Jonathan Ernst وزيرة إسرائيلية ترد على تصريح ترامب حول "صفقة القرن"