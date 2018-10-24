ليبرمان يقرر إعادة ضخ الوقود القطري لقطاع غزة

القدس — سبوتنيك. وبحسب تقرير لقناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية فإن "الخطوة تأتي استمرار لقراره يوم الأحد الماضي عن إعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) بين إسرائيل وقطاع غزة".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان قد أعلن قبل أيام عن وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء والوقود، بحجة استمرار "مسيرات العودة".
وكانت قطر قد تعهدت بتمويل ضخ كميات كبيرة من الوقود إلى قطاع غزة تقدر بملايين الدولارات في إطار المساعي الرامية لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان تشغيل محطة توليد الكهرباء بشكل منتظم وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق تهدئة طويلة الأمد مع حركة حماس.
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