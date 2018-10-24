ليبرمان يقرر إعادة ضخ الوقود القطري لقطاع غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن إعادة تزويد قطاع غزة بالوقود المدعوم من دولة قطر بدءا من اليوم الأربعاء.

القدس — سبوتنيك. وبحسب تقرير لقناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية فإن "الخطوة تأتي استمرار لقراره يوم الأحد الماضي عن إعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) بين إسرائيل وقطاع غزة".

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA إسرائيل تفتح المعابر مع قطاع غزة

وأضافت القناة بأن "قرار ليبرمان جاء بعد انخفاض ملموس في الاحتجاجات التي تجرى على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، والتي تنظم منذ شهر آذار/مارس الماضي. ويأتي هذا الإعلان رغم إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني مساء أمس الثلاثاء بالقرب من السياج الأمني مع إسرائيل وسط قطاع غزة، بنيران الجيش الإسرائيلي ".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان قد أعلن قبل أيام عن وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء والوقود، بحجة استمرار "مسيرات العودة".

وكانت قطر قد تعهدت بتمويل ضخ كميات كبيرة من الوقود إلى قطاع غزة تقدر بملايين الدولارات في إطار المساعي الرامية لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان تشغيل محطة توليد الكهرباء بشكل منتظم وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق تهدئة طويلة الأمد مع حركة حماس.