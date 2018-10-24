موقف عفوي لولي العهد السعودي (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويظهر فيه الأمير في موقف عفوي.

وطلب أحد الضيوف المشاركين في مؤتمر الاستثمار "دافوس الصحراء" التقاط صورة سيلفي مع محمد بن سلمان، فقام الأخير بإمساك جهاز الهاتف وضبطه لكي يتم التقاط الصورة.

ووقعت السعودية اتفاقات بقيمة 50 مليار دولار، أمس الثلاثاء، في إظهار لاحتفاظها بقدرتها على جذب الاستثمارات، وذلك خلال مؤتمر قاطعه سياسيون غربيون ورؤساء شركات عالمية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وانضم مئات المصرفيين ومسؤولي الشركات التنفيذيين إلى المسؤولين في أحد فنادق الرياض الفخمة لحضور مؤتمر مبادرة الاستثمار. وبينما اجتذب مؤتمر العام الماضي النخب في قطاع الأعمال من حول العالم، شهد مؤتمر العام الجاري انسحاب أكثر من 20 من المتحدثين الرفيعي المستوى، بحسب "رويترز".

ووقعت المملكة 25 اتفاقا بقيمة 50 مليار دولار، في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية مع شركات مثل ترافيجورا وتوتال وهيونداي ونورينكو وشلومبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز.