مقتل فلسطيني وإصابة 11 آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا، فيما أصيب 11 آخرون، خلال مواجهات في بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa مقتل فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط غزة

رام الله — سبوتنيك . وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، صباح اليوم الأربعاء 24 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "قتل محمد محمود سعد بشارات، 21 عاما، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر، في وقت أصيب فيه ثلاثة بالرصاص الحي، وثلاثة بالرصاص المطاطي، وخمسة باستنشاق الغاز المدمع".

يذكر أن مواجهات اندلعت بين قوات الجيش الإسرائيلي وأهالي بلدة طمون، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية القرية وأطلقت وابلا من الرصاص وقنابل الصوت والغاز، في حين رد الشبان الفلسطينيون بالحجارة.

واستمرت الاشتباكات ساعات عدة.