"مزيد من الناس... مزيد من المال"... لماذا قال محمد بن سلمان هذه الكلمات

شارك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مؤتمر الاستثمار الذي نظمته المملكة العربية السعودية، بداية من أمس الثلاثاء وحتى غد الخميس.

وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان: "عظيم، مزيد من الناس… ومزيد من المال"، وذلك في تعليقه على انعقاد المؤتمر بالرياض، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

YouTube / WST موقف عفوي لولي العهد السعودي (فيديو)

وأكد محمد بن سلمان أنه راض عن منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة، والتقى بملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس وزراء باكستان عمران خان.

ووقعت السعودية اتفاقات بقيمة 50 مليار دولار، أمس الثلاثاء، في إظهار لاحتفاظها بقدرتها على جذب الاستثمارات، وذلك خلال مؤتمر قاطعه سياسيون غربيون ورؤساء شركات عالمية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وانضم مئات المصرفيين ومسؤولي الشركات التنفيذيين إلى المسؤولين في أحد فنادق الرياض الفخمة لحضور مؤتمر مبادرة الاستثمار. وبينما اجتذب مؤتمر العام الماضي النخب في قطاع الأعمال من حول العالم، شهد مؤتمر العام الجاري انسحاب أكثر من 20 من المتحدثين الرفيعي المستوى، بحسب "رويترز".

ووقعت المملكة 25 اتفاقا بقيمة 50 مليار دولار، في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية مع شركات مثل ترافيجورا وتوتال وهيونداي ونورينكو وشلومبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز.