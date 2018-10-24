هذا ما قاله أبناء خاشقجي للملك سلمان

استقبل الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، أبناء الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، وذلك لتقديم العزاء لهم، في قصر اليمامة.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوى الفقيد جمال خاشقجي، حسب وكالة الأنباء السعودية.

من جانبهما شكر سهل وصلاح خاشقجي الملك سلمان وولي العهد على مواساتهما في وفاة والدهما.

.@KingSalman receives Sahl bin Ahmed Khashoggi and Salah bin Jamal Khashoggi in the presence of #CrownPrince and share their deepest condolences and sympathy to the family of Jamal Khashoggi, may God rest his soul pic.twitter.com/ya2silIbjI — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) October 23, 2018

جاء ذلك في الوقت الذي انتشر فيه حساب يحمل اسم صلاح خاشقجي، بموقع تويتر، وقالت صحيفة عكاظ إن الحساب مزيف، وتم إنشاؤه في سبتمبر/أيلول عام 2017.

ويحاول الحساب المزيف، حسب الصحيفة، التشكيك في الموقف السعودي الثابت "تجاه وفاة جمال خاشقجي، والتأكيد على أنه ستتم محاسبة المتسببين في وفاته".

شكرا لكم على تعزيتكم لي

كنت على ثقة بالله اولا ثم بفخامتكم أنكم سوف تطبقون العدالة في محاكمة قتلة والدي#جمال_الخاشقجي #سيد_الشهداء_خاشقجي pic.twitter.com/VUwmWasoY1 — صلاح جمال خاشقجي (@sjamalkhasheggy) October 23, 2018

ووقع الحساب في خطأ، حيث أطلق لفظ فخامة على ولي العهد، وجلالة على الملك، وهو ما لا يحدث في السعودية.

وأكدت الصحيفة أن حساب صلاح خاشقجي الحقيقي يتابعه عدد قليل، بينما المزيف يتابعه ضعف العدد.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قال اليوم، إن المملكة العربية السعودية، ستحاسب المسؤولين عن مقتل المواطن جمال خاشقجي أيا من كانوا.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان، في بيان له، أن الإجراءات التي ستتخذها المملكة في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لن تقف عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين بل ستشمل "إجراءات تصحيحية"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.