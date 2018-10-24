السعودية تعلن موقفها من مقاطعي مؤتمرها الاقتصادي

أعلنت المملكة العربية السعودية موقفها من المقاطعات التي حدثت للمؤتمر الاستثماري الذي يعقد في الرياض.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي إن "المملكة لن تعاقب البنوك الأجنبية التي قاطعت مؤتمر الاستثمار في الرياض"، حسب "رويترز.

© REUTERS / Saudi Press Agency "مزيد من الناس... مزيد من المال"... لماذا قال محمد بن سلمان هذه الكلمات

وأعاد المحافظ التأكيد على التزام بلاده بربط عملتها بالدولار الأمريكي.

وأضاف أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في مقابلة مع تلفزيون العربية، اليوم الأربعاء، أنه سيظل بوسع المؤسسات التي انسحبت من المؤتمر السعودي التقدم بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية للعمل في المملكة.

وأشار الخليفي إلى التزام بلاده بالدفاع عن ربط الريال السعودي بالدولار، وأن الضغط الحالي على سعر الربط أقل بكثير من الماضي عندما انهارت أسعار النفط.

كان الريال هوى إلى أدنى مستوى في عامين عند 3.7526 مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق هذا الشهر بسبب القلق من أن يضر مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالاستثمار الأجنبي في السعودية، لكن العملة عوضت بعض خسائرها وبلغت 3.7511 ريال للدولار اليوم.