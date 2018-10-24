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12:40 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مصر للطيران

    "مصر للطيران" تعلن تشغيل محطة توليد النيتروجين... وتفوز بعضوية "تجمع شركات الطيران الدولية التقنية"

    © AFP 2018 /
    العالم العربي
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    أعلنت شركة مصر للطيران، عن أحدث خطواتها نحو تطوير بنيتها اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ، حيث ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ "مصر للطيران" ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ Bauer Kompresen اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺑﺘﻮرﻳﺪ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﻣﻦ أﺣﺪث ﻃﺮاز SNG Il إﻧﺘﺎج ﻋﺎم 2018.

    وقالت الشركة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول، إن الماكينة ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻏﺎز اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء اﻟﺠﻮي ﺑﺪرﺟﺔ نقاء ﺗﺒﻠﻎ 99.9، ﺑﻀﻐﻂ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ 250 ﺑﺎر، ويندرج هذا المشروع ﺗﺤﺖ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮارد اﻟﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان، اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﺰﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ. 

    مصر للطيران
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh/File Photo
    "مصر للطيران" تشارك في "الأكو"... وتستضيف جمعية الاتحاد العربي للنقل الجوي
    وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هذا اﻟﻤﺸﺮوع يهدف إلى تلبية اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺳﻄﻮل ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻄﺎﺋﺮات الشركة 20 أﺳﻄﻮاﻧﺔ يوميا، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ.

    وأوضح المهندس مصطفى علي الدين رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أنه ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴب الماكينة ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻄﺎر 3، وبدأ تشغيلها الفعلي بإﺷﺮاف ﺧﺒﺮاء ﺷﺮﻛﺔ Bauer Kompresen. التي تضمن ﺗﻮﻓﺮ ﻏﺎز اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎء واﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

    ولفت إلى أنها ﺗﻤﺜﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎر، حيث أن اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت إﻧﺘﺎج ﻏﺎز اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻄﻴﺮان EASA، وإدارة اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ FAA.

    من جهة أخرى، تم انتخاب مصر للطيران لعضوية مجلس إدارة منظمة "IATP — International Airlines Technical Pool" وذلك خلال اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ رﻗﻢ 118 اﻟﺬي ﻋﻘﺪ مؤخرا ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻮﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ —اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، واﻟﺬي ﻳﻌﺪ أحد أﻫﻢ المنصات العالمية التي ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ وﻋﻤﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻣﻮردي ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

    طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
    © AP Photo / Petros Karadjias
    بالتعاون مع الإمارات وأمريكا... "مصر للطيران" تنشئ قرية بضائع لوجستية في مطار القاهرة
    وﺗﻬﺪف ﻣﻨﻈﻤﺔ IATP إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﺒﺎدل ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ Spare Parts Pool واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان وﺷﺮﻛﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻄﺎرات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺣﻼت، حيث تضم المنظمة 114 ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ و36 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات.

    وأشار المهندس عصام حنفي مستشار رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، إلى أن عضوية هذه المنظمة يتيح لمصر للطيران عديد من المزايا، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ باﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ أو أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻹﻗﻼع.

    كما تتيح هذه العضوية ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺪات إزاﺣﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات المتعثرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻷﺳﻄﻮل الشركة ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ مستوى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ و اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ شركة الصيانة والأعمال الفنية لشركات الطيران وتسويق وبيع الرواكد من قطع الغيار والمعدات والأجهزة للطائرات غير العاملة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    شركة مصر للطيران, مصر
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