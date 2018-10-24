مصر تشارك في المؤتمر الوزاري "إيطاليا - أفريقيا"

يشارك السفير حميدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، في فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري (إيطاليا - أفريقيا)، المقرر عقدها غدا 25 أكتوبر/ تشرين الأول، الجاري في روما.

© Sputnik . Sergey Mamontov مصر تدعم جهود تنشيط السياحة الوافدة من مدن شمال إيطاليا

وحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول، حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، فإن السفير حمدي لوزا، سوف يلقي كلمة مصر في الجلسة الأولى للمؤتمر، في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي.

وقال البيان إن انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر، يأتي بعد عامين من انعقاد الدورة الأولى في 2016، وهو ما يعكس اهتمام الجانب الإيطالي بمواصلة الحوار مع القارة الأفريقية بهدف تعميق التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي تتمحور في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا، والأمن والاستقرار في القارة، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التبادل الثقافي والتعليمي.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات، خاصة على المستويين السياسي من خلال التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية، والاقتصادية.

ويتمثل ذلك، في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير عمليات النقل البحري وربط الموانئ المصرية والإيطالية والاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين لنفاذ المنتجات الإيطالية من خلال مصر إلى الأسواق الأفريقية، ونفاذ المنتجات المصرية من خلال إيطاليا إلى الأسواق الأوروبية.