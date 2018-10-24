المجلس الأوروبي يحذر من "لعبة غامضة" في قضية خاشقجي

حذر دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، مما وصفه بـ"الألاعيب الغامضة" في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأضاف، بحسب بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر / تشرين الأول: "يجب توضيح ملابسات مقتل خاشقجي أيا كان المسؤول عن ذلك"، مضيفا: "يجب كشف حقيقة هذه الجريمة المروعة".

© REUTERS / Huseyin Aldemir السعودية تعلن موقفها من مقاطعي مؤتمرها الاقتصادي

وتابع توسك لأعضاء المجلس الأوروبي، بحسب البيان: "أي مجاملات في الحديث عن هذه القضية يمثل مصدر خزي لنا"، مضيفا: "ليس دوري أن أتحدث عن أولئك الذين يريدون حماية مصالحهم، لكني أعرف شيء واحد، وهو أن المصلحة الأوروبية الوحيدة هي كشف ملابسات هذه القضية بغض النظر عن المسؤولين عنها ومن يقف وراءهم".

ووعد رئيس المجلس الأوروبي أعضاء المجلس بألا تكون المؤسسات الأوروبية شريكات في أي "لعب مريبة" على حد وصفه.

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.