المعلم لدي ميستورا: الدستور هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم للمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان ديمستورا، أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي.

© Photo / SANA دي ميستورا في دمشق لإجراء محادثات مع وزير الخارجية المعلم

دمشق — سبوتنيك . وقال الوزير خلال لقاء دي ميستورا، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" الرسمية ، اليوم الأربعاء، إن "إطلاق عمل هذه اللجنة الدستورية، يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا، والمتمثل بضرورة الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده، وبناءً عليه فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية، وذلك باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري".

وأضافت "سانا" أن اللقاء "تطرق إلى بحث الجهود المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي للأزمة في سوريا ومتابعة الأفكار المتعلقة بالعملية السياسية ولجنة مناقشة الدستور".

وكشف مصدر في الخارجية السورية، أمس الثلاثاء، أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يجري محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في العاصمة دمشق.