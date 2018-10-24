اليمن... "أنصار الله" تهاجم "القوات المشتركة" وتصد هجوما في الحديدة

تجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية المشتركة المدعومة من تحالف عسكري عربي، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أن "أنصار الله" نفذوا هجوما على مواقع للقوات المشتركة شرق مديرية حيس الواقعة جنوب شرقي الحديدة.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY اليمن... قيادي جنوبي يوجه رسالة إلى الرئيس هادي والمجلس الانتقالي

وأضاف المصدر أن مواجهات أعقبت الهجوم، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من القوات المشتركة وإعطاب رشاش عيار 12.7 ملم.

وذكر المصدر أن القوات المشتركة نفذت محاولة تقدم باتجاه جنوب الكيلو 16 في مديرية الحالي شرق مدينة الحديدة، وتصدى لها مقاتلو "أنصار الله" وأعطبوا آليتين، فيما تمكنوا من إعطاب آلية بصاروخ موجه في منطقة جبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.