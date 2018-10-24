سوريا: "التحالف الدولي" يقصف مجددا قرية السوسة جنوب شرق دير الزور

قالت وكالة الأنباء السورية إن طيران التحالف الدولي واصل بقيادة الولايات المتحدة "جرائمه بحق السوريين، حيث قصف مجددا قرية السوسة جنوب شرق دير الزور بنحو 140 كم".

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "طائرات تابعة لـ "التحالف الدولي" الذي يزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي نفذت عدة غارات على الأحياء السكنية في قرية السوسة ومحيطها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ودمرت أحداها أحد منازل المواطنين وذلك بالتزامن مع قصف بالمدفعية الثقيلة من قبل مجموعات قسد على القرية".

© AFP 2018 / Delil Souleiman فرنسا تخطط لإعادة أبناء مقاتلين إرهابيين من سوريا

وأشارت المصادر إلى أن غارات التحالف الدولي تسببت بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين وحدوث أضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات.

وارتكب طيران التحالف الدولي، خلال الأيام القليلة الماضية، مجازر استشهد فيها العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال من أهالي قريتي السوسة والبوبدران في منطقة البوكمال".

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، السبت الماضي، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وإجراء تحقيق مستقل بهذه المجازر وبجميع جرائم التحالف الدولي المزعوم الذي استخدم أكثر من مرة قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في عدوانه وكان آخرها في الـ13 من الشهر الجاري في مدينة هجين بريف دير الزور.

وتزعم واشنطن التي شكلت التحالف الدولي خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ آب/أغسطس 2014 بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سوريا، في حين تؤكد الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.