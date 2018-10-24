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14:45 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مدينة عدن في اليمن

    بتوجيه من هادي... رئيس الحكومة اليمنية يزور محافظة المهرة لهذا السبب

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
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    وصل رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك، إلى مدينة الغيظة، عاصمة محافظة المهرة شرقي اليمن، قادما من الرياض في زيارة هي الأولى له منذ تولي منصبه منتصف أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

    جزيرة سقطرى
    © AFP 2018 / KHALED FAZAA
    محافظة المهرة اليمنية تعلن الطوارئ مع اقتراب إعصار "لبان"
    القاهرة — سبوتنيك. وتهدف الزيارة، التي يقوم بها عبد الملك، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، إلى الوقوف على الأضرار، التي سببها إعصار لبان، الذي ضرب السواحل الشرقية لليمن في وقت سابق من الشهر الجاري.

    وقال عبد الملك، في تغريدة على "تويتر": "بناء على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية وصلت اليوم الأربعاء، مع عدد من الوزراء إلى محافظة المهرة للوقوف على الآثار، التي خلفها إعصار لبان، والعمل من الميدان جنبا إلى جنب مع السلطة المحلية لن تكون زيارة بروتوكولية بقدر ماستكون زيارة عملية من الميدان وتدشين مرحلة التعافي".

    وضرب إعصار "لبان"، في منتصف أكتوبر الحالي، سواحل محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت.

    وأصدرت الحكومة اليمنية، يوم الجمعة الماضي، تقريرا أوليا عن حجم الأضرار، التي خلفها الإعصار في محافظة المهرة شرقي اليمن، كشفت فيه أن الإعصار تسبب في نزوح 3750 أسرة من منازلها.

    ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، والتي نشرت التقرير، عن رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي قوله إن التقرير الأولي "أظهر أن المديريات الأشد تضررا من إعصار لبان هي (الغيظة، قشن، حصوين، منعر، المسيلة)، حيث تعرضت إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة إضافة إلى موجة من النزوح".

    وأضاف: "تسببت السيول في هدم الكثير من المنازل وإتلاف محاصيل زراعية ونفوق أعداد من المواشي وخاصة في وادي الجزع وحصوين والمسيلة، كما أدت إلى توقف المستشفى المركزي في الغيظة عن العمل والسوق المركزي".

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    الكلمات الدلالية:
    النازحين, أخبار اليمن, الحكومة اليمنية, معين عبد الملك سعيد, اليمن
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