بتوجيه من هادي... رئيس الحكومة اليمنية يزور محافظة المهرة لهذا السبب

وقال عبد الملك، في تغريدة على "تويتر": "بناء على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية وصلت اليوم الأربعاء، مع عدد من الوزراء إلى محافظة المهرة للوقوف على الآثار، التي خلفها إعصار لبان، والعمل من الميدان جنبا إلى جنب مع السلطة المحلية لن تكون زيارة بروتوكولية بقدر ماستكون زيارة عملية من الميدان وتدشين مرحلة التعافي".
وضرب إعصار "لبان"، في منتصف أكتوبر الحالي، سواحل محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت.
وأصدرت الحكومة اليمنية، يوم الجمعة الماضي، تقريرا أوليا عن حجم الأضرار، التي خلفها الإعصار في محافظة المهرة شرقي اليمن، كشفت فيه أن الإعصار تسبب في نزوح 3750 أسرة من منازلها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، والتي نشرت التقرير، عن رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي قوله إن التقرير الأولي "أظهر أن المديريات الأشد تضررا من إعصار لبان هي (الغيظة، قشن، حصوين، منعر، المسيلة)، حيث تعرضت إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة إضافة إلى موجة من النزوح".
وأضاف: "تسببت السيول في هدم الكثير من المنازل وإتلاف محاصيل زراعية ونفوق أعداد من المواشي وخاصة في وادي الجزع وحصوين والمسيلة، كما أدت إلى توقف المستشفى المركزي في الغيظة عن العمل والسوق المركزي".
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