اجتماع بين محمد بن زايد ووزير أمريكي

استعرض ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإماراتية، اليوم الأربعاء، مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

دبي —سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد بحث مع منوشين خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر "علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب المالية والاقتصادية والاستثمارية وفرص وإمكانات تطويرها المستقبلية".

© REUTERS / Simon Dawson بريطانيا تلغي تأشيرات دخول المشتبه بهم في قضية مقتل خاشقجي

كما تناولا "عددا من المسائل والقضايا التي تهم البلدين خاصة جهودهما المشتركة في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب".

يشار إلى أن منوشين أعلن عدم مشاركته في منتدي "مستقبل الاستثمار، دافوس في الصحراء"، الذي بدأت أعماله بالعاصمة السعودية الرياض أمس وتتواصل حتى غد الخميس على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إلا أنه قرر المشاركة في المنتدى.

وقبيل انطلاق أعمال المنتدى التقى منوشين وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان.

وقال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية السعودية "أكد الجانبان أهمية العلاقات الاقتصادية المتطورة بين المملكة والولايات المتحدة، وبحثا تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية بينن البلدين".