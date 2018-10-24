توافد أكثر من مليون زائر أجنبي إلى العراق لإحياء طقوس دينية

يتوقع العراق ارتفاع أعداد الزائرين الوافدين إليه من مختلف دول العالم، إلى أكثر من مليون زائر، اليوم الأربعاء 24 تشرين الأول/أكتوبر، لإحياء مراسم الذكرى الأربعينية لوفاة الإمام الحسين في محافظة كربلاء.

وأعلن المكتب الإعلامي الخاص بهيأة المنافذ الحدودية، لـ"سبوتنيك"، ظهر اليوم، عن أعداد الزائرين الذين تم تسجيل دخولهم عبر المنافذ الحدودية، منذ ثلاثة أيام، للتوجه إلى كربلاء ذات الطابع القدسي الديني في وسط العراق.

© Sputnik . Nazek Mohamed انفجار في مخزن أسلحة داخل مقر للحشد الشعبي شمالي كربلاء

وأفاد إعلام الهيأة، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، بإن أكثر من 872 ألف زائر دخلوا البلاد، عبر المنافذ الحدودية، لغاية ليلة أمس، لإحياء الذكرى الأربعينية لوفاة "الإمام الحسين".

وأضاف المكتب أن أكثر من مليون زائر للأربعينية، من المتوقع دخولهم هذا اليوم منذ 11 أكتوبر الجاري.

وعن جنسيات الوافدين إلى العراق، أشار إعلام هيأة المنافذ الحدودية، إلى أن الأغلبية منهم باكستان، وإيران، ومختلف الدول، بأعداد وصفها "بالغفيرة".

وأحيطت كربلاء، بأطواق أمنية مغايرة عن السنوات الماضية، مع إغلاق للمنافذ من الجهة الغربية، وسط انتشار أمني واسع ضمت عشرات الآلاف من رجال الأمن والحشد الشعبي.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء، عقيل المسعودي، لـ"سبوتنيك"، في تصريح سابق، السبت 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، "شهدت محافظة كربلاء، توافد عشرات الآلاف من الزائرين من خارج وداخل العراق، وبأعداد كبيرة جدا، بحركة انسيابية عالية جدا، لإحياء طقوس يوم عاشوراء، وركضة طويريج".

© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI متظاهرون يقتحمون مبنى المحافظة في كربلاء العراق

وأضاف المسعودي، حينها، أن انتشار أمني طبق في كربلاء منذ اليوم الأول لشهر محرم، أول أشهر التقويم الهجري، منوها بعمليات استباقية وانتشار أعداد كبيرة من الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في كل مناطق المحافظة، لاسيما في الجهات الغربية منها.

وذكر المسعودي أنه كان هناك تصويت على الخطة الأمنية بعد عرضها ومناقشتها، من قبل مجلس المحافظة، معبرا بقوله "لا أخفي عليكم هذه السنة، الزيارة تختلف من حيث الأطواق الأمنية، والمحاور الموجودة، والحركة الانسيابية العالية جدا".

وعن عدد القوات الأمنية المشاركة في تأمين مناطق المحافظة والزيارات، كشف رئيس اللجنة الأمنية لمحافظة كربلاء، أن نحو 25 إلى 30 ألف عنصر أمني شاركوا لحماية الزيارة ليوم العاشر من محرم "والمسمى "عاشوراء"، 20 سبتمبر الماضي.

وتشهد محافظة كربلاء المعروفة بطابعها الديني المقدس، توافد ملايين الزائرين سيرا على الأقدام، من محافظات البلاد الأخرى، ودول الجوار على رأسها إيران والكويت وغيرهما، سنويا للمشاركة في إتمام مراسم طقوس شهر محرم، وأبرزها يوم عاشوراء المصادف العاشر من الشهر، وزيارة أربعينية الإمام الحسين، المصادفة في الـ20 من صفر ثاني أشهر التقويم الهجري.