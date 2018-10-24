محمد بن سلمان يلقي كلمة في "دافوس الصحراء"

بدأ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كلمته في مؤتمر دافوس الصحراء، المنعقد في الرياض، وقال في بداية حديثه "الكثير يحاول استغلال حادث خاشقجي لإحداث شرخ في علاقات السعودية مع تركيا".