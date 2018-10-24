لأول مرة منذ المقاطعة... ولي العهد السعودي يتحدث بإيجابية عن قطر

تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشكل إيجابي عن قطر للمرة الأولى منذ المقاطعة المستمرة منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.

وقال ابن سلمان خلال منتدى الاستثمار المنعقد في المملكة: "أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط، اقتصادات دول السعودية والإمارات والأردن والكويت ومصر ولبنان وحتى قطر التي نختلف معها، ستكون غير ما هي عليه خلال السنوات الخمس المقبلة".

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وأضاف ولي العهد "همة السعوديين مثل جبل (طويق) ولن تنكسر، وهدفي بعد ٣٠ عاما أن يتحول الشرق الأوسط الى الأفضل"، ويعرف جبل "طويق" أيضا بجبل "العارض"، ويتواجد في منطقة نجد ويمتد بمسافة مقدارها 800 كم من مدينة القصيم الجنوبية.

وشهد اليوم الثاني من المنتدى إبرام صفقات ضخمة أبرزها اتفاقيتين لوزارة الحج والعمرة السعودية بقيمة 2.3 مليار ريال مع شركات تقنية عالمية لتطوير تقنيات إدارة مرافق الحج والعمرة.

كما شهد أيضا إبرام صفقة العقد الاستشاري لبناء جسر موازي لجسر الملك فهد بن عبدالعزيز بين السعودية والبحرين بكلفة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات الضخمة في قطاعات التكنولوجيا والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.