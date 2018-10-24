إيران: العقوبات الأمريكية تهدف لتحويل الأنظار عن الانتهاكات في اليمن وإسطنبول

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على طهران تستهدف إبعاد الأنظار عن الانتهاكات في اليمن واسطنبول.

وقال ظريف، في تغريده على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لتحويل الأنظار عن الانتهاكات في اليمن واسطنبول، تحاول وزارة الخزانة الأميركية معاقبة إيران، بزعم دعم حركة طالبان، ولم تشير إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض مع نفس الحركة بدعم من عملائها".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

To deflect from headlines on Saudi brutality in Istanbul and across Yemen, US Treasury—while in Saudi Arabia, no less—sanctions Iran for "supporting" anti-Iran Taliban. Conveniently omitting that US is negotiating with the very same Taliban now& its clients have long backed it. pic.twitter.com/JECIlwc1Jv — Javad Zarif (@JZarif) October 24, 2018

وعلى صعيد آخر، أعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.