8 رسائل وجهها ولي العهد السعودية خلال كلمته في منتدى الاستثمار

وحرص ابن سلمان على التحدث حول كافة الأمور المثارة مؤخرا حول المملكة بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام.
"أعيش بين شعب جبار وعظيم لا يعرف المستحيل. همة السعوديين مثل جبل (طويق) ولن تنكسر"، الأمير متحدثا عن الشعب السعودي.
"حرب الشرق الأوسط حربي التي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق مئة بالمئة"، ولي العهد متحدثا عن تطلعاته للمنطقة بإسرها وليس للمملكة فقط.
"جميع الجناة في قضية خاشقجي سيعاقبون والعدالة ستسود"، التعليق الأول لمحمد بن سلمان عن حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية المملكة في إسطنبول.
"لن يستطيعوا إحداث شرخ بيننا وتركيا طالما موجود ملك اسمه سلمان وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس لتركيا اسمه أردوغان"، ولي العهد يرد على ما وصفه بمحاولات البعض إحداث شرخ بين السعودية وتركيا.
"رئيس الوزراء سعد الحريري سيبقى في المملكة يومين، أرجو ألا تكون هناك شائعات"، ولي العهد يمازح رئيس الوزراء اللبناني عقب التقارير التي أفادت احتجازه في المملكة بعد أن أعلن استقالته من منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
"إيرادات السعودية غير النفطية تضاعفت ثلاث مرات"، محمد بن سلمان يكشف ملامح اقتصاد المملكة في مرحلة ما بعد النفط.
"الشيخ محمد بن راشد قدم نموذجا في دبي رفع سقف الإنجازات والطموحات في المملكة والشرق الأوسط"، ولي العهد يمدح حاكم دبي.
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