8 رسائل وجهها ولي العهد السعودية خلال كلمته في منتدى الاستثمار

تصريحات عديدة أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال منتدى الاستثمار المقام في المملكة، كانت بمثابة الرسائل الموجهة نحو مختلف الاتجاهات.

وحرص ابن سلمان على التحدث حول كافة الأمور المثارة مؤخرا حول المملكة بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام.

© AP Photo / Amr Nabil لأول مرة منذ المقاطعة... ولي العهد السعودي يتحدث بإيجابية عن قطر

ويجمع التقرير التالي أبرز تصريحات ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان

"أعيش بين شعب جبار وعظيم لا يعرف المستحيل. همة السعوديين مثل جبل (طويق) ولن تنكسر"، الأمير متحدثا عن الشعب السعودي.

"حرب الشرق الأوسط حربي التي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق مئة بالمئة"، ولي العهد متحدثا عن تطلعاته للمنطقة بإسرها وليس للمملكة فقط.

"جميع الجناة في قضية خاشقجي سيعاقبون والعدالة ستسود"، التعليق الأول لمحمد بن سلمان عن حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية المملكة في إسطنبول.

"لن يستطيعوا إحداث شرخ بيننا وتركيا طالما موجود ملك اسمه سلمان وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس لتركيا اسمه أردوغان"، ولي العهد يرد على ما وصفه بمحاولات البعض إحداث شرخ بين السعودية وتركيا.

© AP Photo / Yuri Kadobnov أول تصريح من ولي العهد السعودي بشأن مقتل جمال خاشقجي

"اقتصادات دول السعودية والإمارات والأردن والكويت ومصر ولبنان وحتى قطر التي نختلف معها، ستكون غير ما هي عليه خلال السنوات الخمس المقبلة"، للمرة الأولى منذ المقاطعة، يتحدث ابن سلمان بشكل إيجابي عن قطر.

"رئيس الوزراء سعد الحريري سيبقى في المملكة يومين، أرجو ألا تكون هناك شائعات"، ولي العهد يمازح رئيس الوزراء اللبناني عقب التقارير التي أفادت احتجازه في المملكة بعد أن أعلن استقالته من منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

"إيرادات السعودية غير النفطية تضاعفت ثلاث مرات"، محمد بن سلمان يكشف ملامح اقتصاد المملكة في مرحلة ما بعد النفط.

"الشيخ محمد بن راشد قدم نموذجا في دبي رفع سقف الإنجازات والطموحات في المملكة والشرق الأوسط"، ولي العهد يمدح حاكم دبي.