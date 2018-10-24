تعليق الوليد بن طلال على رسائل ولي العهد

علق الأمير الوليد بن طلال مالك شركة "المملكة" القابضة أكبر الكيانات الاقتصادية في السعودية، على خطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منتدى الاستثمار.

وغرد ابن طلال قائلا: "واثقون في قوة اقتصاد المملكة وازدهار القطاع الخاص حيث استثمرنا في عامي 2017 و2018، ثمانية مليار ريال سعودي".

وانضم مئات المصرفيين ومسؤولي الشركات التنفيذيين إلى المسؤولين في أحد فنادق الرياض الفخمة لحضور مؤتمر مبادرة الاستثمار. وبينما اجتذب مؤتمر العام الماضي النخب في قطاع الأعمال من حول العالم، شهد مؤتمر العام الجاري انسحاب أكثر من 20 من المتحدثين الرفيعي المستوى، بحسب "رويترز".

واثقون بقوة إقتصاد المملكة وإزدهار القطاع الخاص حيث استثمرنا في عامي ٢٠١٨/٢٠١٧م ٨ مليار ريال سعوديhttps://t.co/QBw8XLLIUp



With confidence in the strength of the Saudi economy & the private sector’s health, we invested SAR 8 billion in 2017/2018



⁧#السعودية⁠

⁦#FII2018⁩ pic.twitter.com/eU8b2ptyTH — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) October 24, 2018

ووقعت المملكة 25 اتفاقا بقيمة 50 مليار دولار، في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية مع شركات مثل ترافيجورا وتوتال وهيونداي ونورينكو وشلومبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز.

وشهد اليوم الثاني من المنتدى إبرام صفقات ضخمة أبرزها اتفاقيتين لوزارة الحج والعمرة السعودية بقيمة 2.3 مليار ريال مع شركات تقنية عالمية لتطوير تقنيات إدارة مرافق الحج والعمرة.

كما شهد أيضا إبرام صفقة العقد الاستشاري لبناء جسر موازي لجسر الملك فهد بن عبدالعزيز بين السعودية والبحرين بكلفة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات الضخمة في قطاعات التكنولوجيا والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.