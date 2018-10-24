ماكرون يعرب للملك سلمان عن "سخطه الشديد" تجاه قتل خاشقجي

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للعاهل السعودي الملك سلمان عن سخطه الشديد تجاه جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

باريس — سبوتنيك. ووفقا لبيان من الرئاسة الفرنسية، طلب ماكرون من الملك سلمان، كشف حقيقة ظروف "المأساة".

وذكر ماكرون العاهل السعودي، بان أولويات فرنسا هي الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والحريات العامة.

وجاء في البيان أن فرنسا وبالتعاون مع شركائها "لن تتردد باتخاذ العقوبات الدولية بحق منفذي الجريمة".

وأعلنت السعودية، بعد مرور 18 يوما على اختفاء خاشقجي، وفاة الرجل في القنصلية بإسطنبول، وذلك "إثر شجار".

وعلى ذمة القضية، أوقفت سلطات المملكة 18 شخصا للتحقيق معهم؛ فيما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا بإقالة عدد من المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات، بينهم نائب الرئيس اللواء أحمد عسيري، وإعفاء المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه.