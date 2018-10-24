جيولوجي سعودي يكشف لـ"سبوتنيك" لماذا شبه ولي العهد السعوديين بجبل "طويق" تحديدا

تحدث أستاذ الجيولوجيا السعودي، ممدوح خالد السويلم، عن جبل "طويق" الذي شبه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عزيمة وإرادة الشعب السعودي به، خلال كلمته في منتدى الاستثمار.

وقال السويلم لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "طويق هو عبارة عن هضبة صخرية، ويعرف بجبل العارض، وسمي بطويق لأنه يأتي على شكل طوق، بطول 800 كيلو متر، ويمتد من جنوب منطقة القصيم، إلى منطقة وادي الدواسر جنوب الرياض ويمر بمنطقة الربع الخالي من الجنوب".

وعلل السويلم تشبيه محمد بن سلمان "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض"، لما يميز الجبل بداية من ارتفاعه عن سطح الأرض حوالي 200 متر، وعرضه الذي يصل إلى 20 كيلومتر.

ويتميز جبل طويق بصعوبة طبيعته الجغرافية، وحدة وخطورة حواف صخوره الوعرة، وتنوع تضاريس الجبل لاحتوائه على أودية تقطعه، وأجزاء منه يغطيها الرمال الكثيبة، وتكونه من أحجار الجير، وينحدر عنه سفوح شرقية بشكلٍ تدريجي، كما ينحدر منه أودية مثل وادي حنيفة الواقع في العاصمة السعودية الرياض، ويتخلل الجبل أودية تسير المياه فيه من غربه إلى شرقه ومنها وادي شعيب لحا، ووادي الأوسط، ووادي نساح.

وأوضح السويلم أن تشبيه ولي العهد يدل على ارتفاع سقف الطموح الذي يهدف لتحقيقه من خلال رؤية المملكة 2030، وقوة الجبل وصلابته ومميزاته سبب تشبيه المواطن السعودي وارادة الحكومة بأنه لن يثنيها أحد عن تحقيق طموحها.